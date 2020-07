Tutti a scuola il 14 settembre, firmata l'ordinanza

E' ufficiale, si torna a scuola il 14 settembre. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21. La data prevista vale per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, su tutto il territorio nazionale, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le Regioni adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico. Dal primo settembre confermato l'inizio delle attività di integrazione e recupero materie.