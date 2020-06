Turismo post-Covid, sindaco Tropea: "Siamo fiduciosi, aspettiamo uno sblocco dei voli"

(LaPresse) - Il turismo post-Covid comincia la dura ripartenza dopo il lockdown per Coronavirus e una pandemia ancora in corso. "Partiamo con grandi speranze e siamo fiduciosi, attendiamo però uno sblocco dei voli perché senza di essi il mercato internazionale non siamo messi" racconta Giovanni Macrì, sindaco di Tropea, perla del Tirreno, nel vibonese, in Calabria. "Confidiamo nella domanda nazionale ma l'estero è sicuramente una parte importante per la nostra città" aggiunge il primo cittadino che chiede aiuto alle istituzioni "Chiediamo aiuto per la gestione delle spiagge".