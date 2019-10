Trieste, migliaia di persone alla camera ardente per poliziotti uccisi

Aperta a Trieste la camera ardente per Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre nel corso della sparatoria alla Questura. I feretri sistemati nell'atrio della Questura insieme ai tantissimi fiori e alle piante lasciate in questi giorni dai colleghi e dalla gente comune per i due agenti. Tanta commozione al passaggio delle bare con una folla che si è radunata per l'ultimo saluto a Pierluigi e Matteo. Molti i poliziotti presenti e in tanti non sono riusciti a trattenere le lacrime.