Trieste, Fedriga risponde a Chef Rubio: Ignobile lucrare su tragedie

di dab

Milano, 5 ott. (LaPresse) - "Lucrare sulle tragedie per acquisire visibilità, infierendo così sulla sofferenza dei familiari delle vittime, è un atto talmente ignobile da meritare, per chi lo compie, la condanna all'eterno oblio". È questa la risposta del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alle esternazioni di Chef Rubio in merito al duplice omicidio consumatosi ieri a Trieste. "Nel rinnovare la piena solidarietà, mia personale e dell'Amministrazione regionale tutta, alle famiglie degli agenti uccisi - aggiunge - annuncio che chiederò personalmente all'emittente televisiva che ha messo sotto contratto Chef Rubio di cancellare il suo programma: ritengo infatti inaccettabile che personaggi capaci di rendersi protagonisti di simili spregevoli bassezze, pur di soddisfare la loro spasmodica ricerca di un palcoscenico, possano vedere in qualsiasi misura soddisfatte le loro ambizioni", conclude.

