Trieste, Di Maio su atleti africani: Per difenderli li escludono? Follia

di dab

Milano, 27 apr. (LaPresse) - "È giusto combattere lo sfruttamento dei corridori africani, il professionismo è professionismo sempre e come tale deve essere retribuito, ma non è così che si fa, non è escludendoli da una gara che si combatte il problema. Anzi, così il problema si aggrava e la vicenda in se' per come sta emergendo rasenta la follia". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del Trieste Running Festival.

