Tria: Speriamo no recessione, manovra contro rallentamento economia

di npf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di are una manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia. Così il ministro dall'Economia, Giovanni Tria, al termine dell Ecofin a Bruxelles.

