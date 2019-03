Tria: Sblocca cantieri spero approvato subito, anche prima del Def

di fbg/lrs

Firenze, 31 mar. (LaPresse) - "Il decreto sblocca cantieri spero che venga approvato subito, anche prima dell'approvazione del Def. In questi giorni si approveranno i decreti sblocca cantieri e le misure necessarie per contrastare la stagnazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, oggi a Firenze, intervenendo ai lavori del Festival nazionale dell'economia civile che, nello spirito dei partecipanti, dei giovani innovatori, delle scuole ha chiesto al Parlamento e al governo italiano di mettere al centro della loro azione l'unica direzione di sviluppo possibile e sostenibile, quella che coniuga valore economico, dignità del lavoro e tutela dell'ambiente, e di lanciare una nuova visione per il Paese che sostituisca conflitto, rabbia e paura con felicità e "ricchezza di senso" della vita. I promotori del Festival hanno chiesto, tra l'altro, di sbloccare al più presto i cantieri e di creare un rapporto armonioso tra mondi dell'economia, amministrazione e della giustizia civile.

