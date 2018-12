Tria: R.cittadinanza e quota 100 non in discussione, costi da definire

di npf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Il reddito di cittadinanza e quota 100 non sono in discussione. I disegni di legge ancora non ci sono, sono state accantonate delle risorse per queste misure. Una valutazione attenta dei costi di queste misure sarà possibile solo quando ci saranno i ddl". Così il ministro dall'Economia, Giovanni Tria, al termine dell Ecofin a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata