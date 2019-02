Tria: Mai parlato di aumenti Iva e manovra bis, nessun contrasto nel governo

di scp

Milano, 27 feb. (LaPresse) - “Non ho mai parlato di aumenti dell'Iva né di manovre sui conti pubblici, non c'è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione”. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce "nel modo più categorico, le ricostruzione giornalistiche" apparse oggi su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta ieri a Palazzo Chigi.

