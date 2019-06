Tria: Legalità presupposto ineludibile per inclusione e crescita

di lcl/npf

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "L'evasione fiscale, il riciclaggio, la corruzione, l'azione della criminalità nei mercati, anche finanziari, lo sperpero di denaro pubblico sono fenomeni fra loro interdipendenti, in grado di minare lo sviluppo ordinato ed equilibrato delle dinamiche di mercato. La legalità economica e finanziaria costituisce presupposto ineludibile per la piena espressione delle potenzialità del nostro sistema produttivo, per il corretto dispiegarsi degli effetti delle politiche economiche e per l'efficacia dell'azione redistributiva, finalizzata a corrispondere alla crescente esigenza di inclusione sociale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alle celebrazioni del 245° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

