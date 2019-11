Trenta: Nessuno mi ha chiamata prima di giudicare

di ect

Milano, 19 nov. (LaPresse) - "Mi è spiaciuto che prima di giudicare nessuno mi ha chiamata per sapere come stavano le cose". Così a 24 Mattino su Radio 24 l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, in merito alla polemica legata all'alloggio di servizio.

