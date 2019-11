L'ex ministra Trenta: "Mio marito ha presentato rinuncia per l'alloggio, traslocheremo"

Milano, 19 nov. (LaPresse) - "Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l'alloggio". Così a 24 Mattino su Radio 24 l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. "Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e mettere a posto la mia vita da un'altra parte. Sona una cittadina come gli altri, chiedo e pretendo rispetto", ha dichiarato.

