Treni, Salvini: Chi ha compiuto questo atto non resterà impunito

di fbg/ect

Firenze, 22 lug. (LaPresse) - "Sono qui a testimoniare che chi ha compiuto questo atto non resterà impunito". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, oggi in prefettura a Firenze per la firma del protocollo di intesa tra ministero e Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo 112, riferendosi all'incendio doloso di una cabina elettrica dell'Alta Velocità nei pressi della stazione ferroviaria fiorentina di Rovezzano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata