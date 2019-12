Tre nuove bandiere arancioni in Piemonte: premiate le località di Limone P. Te, Moncalvo e Usseglio

Si è conclusa oggi con l’assegnazione della Bandiera arancione ai Comuni di Limone Piemonte (CN), Moncalvo (AT) e Usseglio (TO) la VII edizione di Bandiere arancioni in Piemonte, realizzata dal Touring Club Italiano in collaborazione con Regione Piemonte. Diventano così 34 il numero di Bandiere arancioni Touring in Piemonte che rafforza sempre più la sua posizione come seconda regione più “arancione” d’Italia.