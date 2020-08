Tpl, Regione Liguria: No soluzioni per distanziamento sui mezzi

di lrs

Milano, 10 ago. (LaPresse) - "Allo stato attuale non è stata presentata nessuna soluzione praticabile per garantire il distanziamento sui mezzi pubblici. Si è parlato di paratie mobili, tende o simili, ma è impossibile dotare tutti i mezzi pubblici regionali, treni e autobus, di queste attrezzature in così poco tempo, e la riduzione di capienza dei mezzi (fino al 50%) non potrebbe essere compensata in alcun modo. Senza il 100% di capienza autorizzata non è possibile garantire il trasporto di studenti e lavoratori in tempo per la ripresa della scuola e dei ritmi lavorativi normaii". Così Regione Liguria in una nota al termine della Conferenza delle Regioni di oggi che ha esaminato il problema delle misure di prevenzione sui mezzi pubblici regionali. "Il nodo da risolvere, evidentemente, non è economico - conclude la nota - anche con risorse supplementari le regioni non sarebbero in grado di raddoppiare l'offerta di mezzi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata