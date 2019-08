Toti: Altra Italia somiglia a cespuglietti post-democristiani

di scp

Milano, 2 ago. (LaPresse) - "Eravamo partiti per fare una alleanza di centrodestra, che potesse governare il paese e ridare smalto ai moderati all'interno del centrodestra, abbiamo fatto l'Altra Italia, che è una specie di Federazione di centro, che somiglia un po' a quei cespuglietti post-democristiani, che si alleano con chi conviene, Pd o Lega, a seconda della bisogna. Io credo che non ci fossero più francamente le condizioni per continuare un percorso, il che non vuol dire che tutto quel mondo è morto. Vuol dire che faremo qualcosa altrove". E' quanto dichiarato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso della trasmissione Agorà Estate su Rai3.

