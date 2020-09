Toscana, Salvini: Grazie a Susanna Ceccardi, è stata una bella battaglia

di bdr/mad

Milano, 21 set. (LaPresse) - "In Toscana è stata una battaglia bellissima, ringrazio Susanna Ceccardi e ringrazio tutti. Giustamente Susanna ha fatto i complimenti al governatore Giani che ha vinto, perché gli elettori hanno sempre ragione. Ma essere oltre il 40% è una bella soddisfazione". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa in via Bellerio per commentare l'esito della tornata elettorale. "Ringrazio ancora Susanna - ha aggiunto - perché ha tolto tanto tempo al suo lavoro e alla sua bimba che in questi giorni ha compiuto un anno, ma è stata proprio una bella battaglia e una bella soddisfazione".

