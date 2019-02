Torino, volantino contro Appendino: tarocco con figura a testa in giù

di dab

Milano, 20 feb. (LaPresse) - Un macabro volantino sta girando in queste ore per Torino e sembra prendere di mira la sindaca. Si tratta di una carta dei tarocchi, in particolare la dodicesima, 'l'Appeso', che gli autori hanno trasformato in 'l'Appendino', che raffigura una persona a testa in giù. L'immagine è comparsa ad alcune fermate dei mezzi pubblici cittadini, con una tempistica sospetta, visto che solo pochi giorni fa è stata assegnata una scorta a Chiara Appendino, dopo aver ricevuto diverse scritte minacciose su alcuni muri della città. Inoltre, nelle stesse ore anche un altro volantino ha iniziato a circolare, stavolta con una 'Filastrocca dell'Asilo', molto allusiva: "Tanti affari ha l'Appendino, ha persino una boutique, un negozio qui a Torino, per bambini molto chic, due vetrine nuove nuove, via Cibraio diciannove. Il suo nome è Momonittu, facci un salto pure tu". In basso al foglio l'immagine di un cane e di un gatto con la fronte accigliata.

