Torino, Sardine: Appoggio a ricandidatura Appendino? Non lo escludiamo a priori

di scp

Torino, 13 feb. (LaPresse) - "Non lo escludiamo a priori". Così a LaPresse Mattia Angeleri, portavoce delle Sardine torinesi, alla domanda se potrebbero appoggiare la sindaca M5S Chiara Appendino se decidesse di ricandidarsi. "Bisognerebbe vedere il programma, e chi sono gli altri candidati", ha aggiunto, mentre alla domanda se potrebbero appoggiare un candidato della Lega Angeleri ha risposto: "Sicuramente no, e nemmeno di Fratelli d'Italia". "Al momento non appoggiamo nessuna forza politica, ci limitiamo ad ascoltare le istanze che arrivano dal territorio, ma è altamente improbabile che appoggeremo Appendino", Angeleri.

