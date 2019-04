Torino, Di Maio: Città sarà centro innovazione

di mrc/ect

Torino, 13 apr. (LaPresse) - "Torino sarà il centro dell'interazione tra innovazione e 5g". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, alla presentazione del progetto 'Casa delle tecnologie emergenti' a Torino. "In città con uno stanziamento per lo sviluppo economico di 7 milioni e mezzo di euro nascerà la Casa delle tecnologie emergenti, un incubatore per start up e aziende innovative di aerospace, automotive, telecomunicazioni robotica e settori che rispecchiano Torino", ha spiegato Di Maio.

