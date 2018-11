Torino, Appendino: "L'obiettivo è arrivare al 2032 alla chiusura del termovalorizzatore del Gerbido"

"In città abbiamo avuto uno slancio molto importante sulla differenziata che era ferma da parecchio tempo, con un piano pluriennale con l’obiettivo di arrivare al 65% di differenziata". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in visita a Torino nella scuola Vittorio Veneto, assieme al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per un’iniziativa in occasione della Festa degli alberi. "L’ottica è quella di arrivare al 2032 alla chiusura dell’inceneritore (del Gerbido ndr) e dall’altra parte fare degli investimenti oggi per estendere l’infrastruttura e anche per creare una cultura e un’attenzione verso il riciclo e il recupero"