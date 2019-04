Torino, Appendino: Grazie per i messaggi, non mi intimidiscono

di mad

Milano, 1 apr. (LaPresse) - "Grazie a tutte e tutti per i messaggi di vicinanza e solidarietà. Se qualcuno pensa di intimidirmi, si sbaglia di grosso. Avanti, più determinata di prima". Così su Twitter il sindaco di Torino, Chiara Appendino, commenta la vicenda del plico esplosivo recapitato in Comune a Torino e indirizzato a lei, ringraziando quanti in queste ore le stanno esprimendo vicinanza.

