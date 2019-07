Torino, Appendino: Confronto sereno in clima di dialogo

di vln/ect

Torino, 18 lug. (LaPresse) - "È stato un confronto sereno e si è ricostruito il clima di dialogo". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino al termine della riunione di maggioranza dopo il ritiro delle deleghe al vicesindaco Guido Montanari. "La parte politica inizierà da lunedì pomeriggio - ha spiegato - abbiamo condiviso che sceglieremo insieme il nuovo assessore all'urbanistica e per questo ci prenderemo qualche giorno in più. Abbiamo rimandato a lunedì il dialogo sugli aspetti politici e quei temi che risultano essere ancora divisivi". Appendino ha sottolineato "la responsabilità dei consiglieri che sono venuti in maggioranza lasciando alle spalle quello che è accaduto. Ora significa che sta a noi ricostruire. Comunque il fatto che oggi si sia potuto dialogare è un bel passo in avanti".

