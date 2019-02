Torino, Appendino: Condanno violenze, solidarietà a polizia

di ect

Torino, 9 feb. (LaPresse) - "Quanto sta accadendo in queste ore non può essere confuso in alcun modo con l'esercizio della democrazia: gli episodi di violenza perpetrati da alcuni manifestanti oggi a Torino sono di una gravità inaudita. Esprimo piena solidarietà alle persone rimaste coinvolte e sostegno alle forze di polizia che stanno operando a tutela della Città". Così in una nota la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

