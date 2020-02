TOPRegionali,Meloni: No ritiro candidatura Fitto, anche Zaia non 'nuovo'

di dab

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Non ho motivo per ritirare la candidatura di Raffaele Fitto" in Puglia. Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di #PoliticaPress, il videoforum di approfondimento politico di LaPresse. "È un candidato vincente - aggiunge -, mi devono dare una spiegazione per non candidarlo. Ho sentito varie ricostruzioni, ma anche Luca Zaia in Veneto non è nuovo, eppure lo candidiamo".

