TOP Salvini: Unica emergenza è maggioranza che non sa dove sbattere testa

di npf/dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Credo che l'unico stato di emergenza che l'Italia sta vivendo è quello di una maggioranza che non sa più dove sbattere la testa". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo in Senato in sede di dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata