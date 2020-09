TOP Riforme, M5S stoppa ddl voto 18enni in Senato. Maggioranza riunita

di npf/abf

Roma, 8 set. (LaPresse) - Sospesi al Senato i lavori della conferenza dei capigruppo. Il M5S, secondo quanto viene riferito, si sarebbe opposto alla calendarizzazione del disegno di legge costituzionale per il voto ai 18enni al Senato. In corso adesso una riunione di maggioranza con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

