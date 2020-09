TOP L.elettorale, adozione testo base slitta a giovedì

di npf/abf

Roma, 8 set. (LaPresse) - Slitta a giovedì pomeriggio l'adozione del testo base di riforma della legge elettorale in commissione Affari costituzionali alla Camera. La decisione è stata assunta dal presidente della commissione Giuseppe Brescia nel corso di un ufficio di presidenza convocato per ridefinire i tempi di esame del provvedimento, dopo che il centrodestra aveva chiesto a più riprese un rinvio per avere i giusti tempi di intervento. Brescia, sentiti i gruppi, ha quindi deciso di riconvocare la commissione giovedì, al termine del voto finale sul decreto Semplificazioni.

