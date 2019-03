Top Di Maio: De Vito primo caso in 10 anni, prevenzione M5S funziona

di lcl/npf

Roma, 22 mar. (LaPresse) - "É il primo caso in dieci anni quindi credo che la prevenzione del movimento 5 stelle abbia funzionato visto che gli altri ne hanno centinaia. Marra è stato arrestato per un fatto riguardante la giunta Alemanno e Lanzalone era un avvocato di cui si dotava la giunta nella questione Acea. Questo è il primo caso di una persona iscritta coinvolta in un affare del genere e credo che la reazione sia stata esemplare e ci permetterà di continuare a camminare a testa alta". Così il vicepremier Luigi Di Maio entrando all'Italy-China business forum on third market cooperation a Palazzo Barberini.

