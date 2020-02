ToP Coronavirus, Borrelli: No problema strutture, pronti a usare caserme e alberghi

di abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Dalle Forze armate abbiamo la disponibilità di migliaia di posti letto in tutta Italia. Solo dall'Esercito abbiamo dato 3412 posti letti in 1223 camere, dall'Aeronatica potrebbero esserci 1789 posti letto. Quindi abbiamo un quadro di strutture operative e alberghi, siamo pronti anche usare gli alberghi. Non abbiamo problemi di strutture per il ricovero e l'assistenza". Lo ha annunciato il commissario straordinario Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata