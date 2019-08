Toninelli: Tante opere sbloccate, avanti così, passo dopo passo

di ntl

Roma, 7 ago. (LaPresse) - "Ecco alcuni problemi, questioni, opere o nodi che abbiamo risolto o sbloccato in questo primo anno di governo e che rappresentano concretamente il cambiamento rispetto al passato. Tanto c'è ancora da fare, ma la strada tracciata è quella giusta". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Facebook postando un elenco di norme approvate e opere sbloccate. "Non siamo soli lungo questo cammino - continua - con noi ci sono tanti cittadini che per la prima volta dopo anni sono tornati protagonisti della storia di questo Paese. Una storia che oggi ha rispolverato parole e locuzioni dimenticate dalla politica delle infrastrutture: manutenzione, sicurezza, rilancio dell'occupazione, nuove opere utili, attenzione per il Sud, attenzione per chi viaggia, specialmente i pendolari. Ora avanti così, passo dopo passo, per chiudere positivamente altri dossier e tornare finalmente all'avanguardia in Europa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti".

