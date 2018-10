Toninelli: Strada Parchi non faccia finta di niente,presto messa in sicurezza

di egr

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Strada dei Parchi non faccia finta di nulla: autostrade A24-A25 sono ora più sicure solo perché abbiamo preteso e ottenuto le limitazioni di traffico. Lo Stato è tornato a fare lo Stato. Prestissimo partiranno i progetti per quella messa in sicurezza dimenticata da troppi anni". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Twitter.

