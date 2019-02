Toninelli: Scambio con Lega Diciotti-Tav una barzelletta, non siamo il Pd

di scp

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "E' una barzelletta, non abbiamo l'impostazione umana di mettere sul tavolo cose diverse, un conto è la Diciotti, un conto il resto, non siamo il Partito democratico". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio 24, sull'ipotesi che ci sia stato un scambio tra M5S e Lega su voto per il caso Diciotti e la Tav.

