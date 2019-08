Toninelli: Sblocco opere merito M5S, al Mit non c'è ombra di un leghista

di npf

Roma, 1 ago. (LaPresse) - "Continuano i lavori al Mit per sbloccare i tanti cantieri fermi. Ricorderete Salvini che lesse uno dopo l'altro tutti i punti della delibera del Cipe con le opere sbloccate dimenticandosi di dire che il merito non era il suo ma il mertio era del sottoscritto, del M5S e di tutti quelli che hanno lavorato al Mit in questi mesi dove purtroppo non c'era l'ombra di un leghista perché non ci abbiamo più neanche un sottosegretario leghista". Lo dice in un video pubblicato su Facebook il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

