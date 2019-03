Toninelli in Sicilia: "Isola abbandonata, ora si torna ad investire"

Danilo Toninelli in Sicilia per l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova linea ferroviaria Catania-Palermo. "Oggi non ci si riesce a spostare, non trovo un aggettivo per descrivere l'arretratezza infrastrutturale di un'isola che è stata abbandonata", le parole del ministro dei Trasporti da Catenanuova, in provincia di Enna. "Oggi - ha aggiunto Toninelli - si torna ad investire in Sicilia".