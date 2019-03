Toninelli: Governo lavora in sinergia su National security strategy

di dab

Milano, 22 mar. (LaPresse) - "Governo lavora in sinergia su modello National Security Strategy per migliorare la prevenzione in tema di sicurezza interna. Luigi Di Maio ha ragione e il Mit opera a stretto contatto con ministeri Interno e Difesa per proteggere infrastrutture strategiche da nuove minacce". Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.

