Toninelli: A chi dice che io uomo dei no rispondo con lavoro e fatti

di dab

Milano, 22 lug. (LaPresse) - "Prosegue il mio giro in Sicilia. A chi mi continua ad attaccare dicendo che sono l'uomo dei no rispondo con il lavoro e con i fatti". Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli. "A Caltanissetta ho incontrato le imprese subappaltatrici del comitato creditori di Cmc e le associazioni di categoria interessate dalle novità del decreto Sblocca cantieri - prosegue -. Abbiamo parlato delle misure messe a punto dal Governo per aiutare le ditte fornitrici in caso di crisi del contraente generale e far ripartire così i cantieri. Abbiamo affrontato insieme i nodi dell'attuazione della norma sul fondo Salva imprese, che contiamo di portare a termine entro fine mese, e ho ribadito il pieno impegno del governo al loro fianco. Mi ha fatto un immenso piacere sentire un imprenditore dire che con noi al Governo ha constatato un cambio di passo che gli ha ridato fiducia", sottolinea l'esponente M5S. "Una fiducia che non tradiremo: non ci fermiamo finché non avremo trovato una soluzione che ristori le imprese e faccia ripartire i lavori".(Segue)

