Tlc, Grillo: Dati personali in mano a Stato e chi li vuole ce li paga

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "Abbiamo una grande Tim, che però mette insieme cose che non c'entrano. Dovremmo avere una dorsale entro cui farci convergere dentro tutte le tecnologie: dal 5G alla fibra, ai database, con la security. Ma perché dovrei dare i miei dati alle multinazionali che poi ci fanno profitti da milioni di dollari? I miei dati li metto in un database dello Stato, in sicurezza, e se li vogliono me li pagano. Possono e devono essere una risorsa". Lo dice il co-fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in un video pubblicato sul suo blog.

