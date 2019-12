Tlc, Fraccaro: Governo terra conto relazione Copasir sui rischi 5g

di npf

Roma, 20 dic. (LaPresse) - "Il governo non potrà non tener conto della relazione del Copasir sui rischi della tecnologia 5g in tema di sicurezza nazionale". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

