Tlc, Conte: Su 5G che sia Usa o Cina difesa sicurezza e interessi Italia

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Siamo aperti al 5G, ma non siamo aperti a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti. Con Usa c'è una sinergia incredibile. Faremo in modo che chiunque sia interessato lo faccia alla luce delle nostre esigenza di interesse e sicurezza nazionale". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

