Tieste, Salvini: Manette e teaser a forze dell'ordine

di bdr

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Domani mattina porterò il mio omaggio in questura a Trieste. L'anno scorso abbiamo stanziato 3 mld per assumere 12.000 uomini e donne delle forze dell'ordine ed entreranno in servizio migliaia di pistole elettriche. Spero che nessuno blocchi l'entrata in vigore di questo strumento. Onore a questi due ragazzi".

Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di Non e' l'Arena su La7, commentando la morte dei due agenti di polizia uccisi a Trieste. "Facciamo in modo" che il loro sacrificio "serva e che non vengano dimenticati fra 15 giorni - ha aggiunto - . Ritengo che Polizia e Carabinieri debbano poter ammanettare il malvivente che viene arrestato".

