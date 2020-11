Terrorismo, telefonata Lamorgese-Darmanin: perimetro strategia condivisa

di dab

Roma, 10 nov. (LaPresse) - Nel corso di una lunga telefonata, i ministri dell'Interno Luciana Lamorgese e Gerald Darmanin hanno fatto il punto sull'impegno comune contro il terrorismo e sul perimetro di una strategia condivisa, anche sotto il profilo della sicurezza della frontiera esterna della Ue, che Italia e Francia intendono mettere in campo nei confronti di alcuni Paesi del Nordafrica da cui partono i flussi migratori diretti in Europa. Il colloquio telefonico segue di pochi giorni l'incontro di venerdì scorso al Viminale tra Lamorgese e Darmanin e la missione in nordafrica che lo stesso ministro francese ha compiuto nel fine settimana ad Algeri, a Tunisi e a La Valletta. I due ministri, in vista del Consiglio europeo per gli Affari interni previsto per il 13 novembre, hanno concordato sull'opportunità di rivedersi per un successivo incontro possibilmente allargato in "formato Mediterraneo" anche a Spagna, Grecia e Malta. E' quanto si apprende da fonti del Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata