Terrorismo, Salvini: Stasera consegno lista 15 nomi a Castaner

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Stasera consegno al ministro Castaner una lista di 15 nomi di italiani che da anni sono ospiti in Francia. So che ci sono interlocuzioni in corso tra i ministeri della Giustizia e degli Esteri dei due Paesi, la competenza è loro, ma già che sono qua...". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Parigi.

