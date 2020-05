Terrorismo, Fico: Rimarginare ferite aperte con verità e giustizia

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - "Oggi rendiamo omaggio alle vittime del terrorismo e ci stringiamo, come Paese, intorno ai loro cari. Su tante pagine dolorose della nostra storia recente occorre ancora fare luce. L'unico modo per rimarginare ferite ancora aperte è rispondere alla richiesta di verità e giustizia. È un dovere per un Paese democratico, nei confronti delle vittime, dei loro familiari e di tutta la nostra comunità". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata dedicata alle vittime del terrorismo.

