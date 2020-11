Terrorismo, Di Maio: Serve nuovo Codice Ue per sicurezza trasporti

di dab

Roma, 11 nov. (LaPresse) - "Dobbiamo dotarci di un sistema europeo di prevenzione degli attacchi, interloquendo con gli Stati ritenuti più a rischio e utilizzando in modo più efficiente organismi Ue già esistenti, come Europol, Eurojust e Frontex, a contrasto della criminalità e a protezione delle frontiere europee. Serve, inoltre, un nuovo Codice dell'Unione europea per la sicurezza dei trasporti". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo a un'interrogazione del M5S, durante il question time alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata