Terrorismo, Di Maio: Lavorare a creazione di Procura europea

di dab

Roma, 11 nov. (LaPresse) - "La strategia europea per combattere il terrorismo va arricchita e tradotta in fatti. L'Italia è impegnata per far compiere all'Unione europea passi avanti. Dobbiamo lavorare per creare una Procura europea anti-terrorismo che favorisca un'attivazione in tempo reale contro le minacce a livello continentale". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo a un'interrogazione del M5S, durante il question time alla Camera.

