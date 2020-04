Terremoto, Mattarella: Ricostruzione Aquila è impegno inderogabile

di egr

Roma, 6 apr. (LaPresse) - "La ricostruzione de L'Aquila resta una priorità e un impegno inderogabile per la Repubblica. I cittadini hanno diritto al compimento delle opere in cantiere, al ritorno completo e libero della vita di comunità, alla piena rinascita della loro città". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al sindaco dell'Aquila in ricordo del terremoto che devastò la città undici anni fa.

