Terremoto, Crimi: Soldi e leggi ci sono, manca fiducia

di npf/abf

Roma, 29 nov. (LaPresse) - Per la ricostruzione post sisma "i soldi ci sono, sono stanziati e le leggi ci sono. Ci sono tutti i presupposti per partire con la ricostruzione. Quello che manca è la fiducia, il dire 'ok posso partire con i lavori perché i contributi mi verranno dati, gli uffici mi sosterranno nell'iter burocratico'. Questo manca e questo andrò a fare". Lo dice il sottosegretario Vito Crimi, intervenendo al Forum LaPresse.

