Terremoto, Conte: Cittadini che protestano hanno perfettamente ragione

di abf

Roma, 24 ago. (LaPresse) - "Per la ricostruzione privata abbiamo fatto molti interventi. Ci sono le premesse per procedere più speditamente del passato, siamo qui per ascoltare e fare sempre meglio". Così il premier Giuseppe Conte, parlando ai microfoni di Rainews24 da Amatrice.

Gli abitanti di Matrice e i failiari delle vittime che stanno lanciano appelli per denunciare la lentezza della ricostruzione "hanno perfettamente ragione. Dobbiamo fare presto".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata