Terra fuochi, Costa: Invito Regione a lavorare insieme, non a rinnegarla

di dab

Milano, 27 set. (LaPresse) - "Un'espressione infelice quella del presidente De Luca su Terra dei Fuochi. Dire che è al nord significa non riconoscere una tragedia che colpisce da anni la nostra terra e che ha bisogno anzi proprio della collaborazione della Regione, per essere affrontata in modo efficace. In questi anni ci sono roghi anche al nord ma chiunque se ne sia occupato sa bene che si tratta di fenomeni differenti anche se non per questo meno gravi". Cosi in una nota il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "In questi giorni sto lavorando a stretto contatto con i Comuni e tutte le forze del territorio, oltre che con il ministro dell'Interno, per approntare una azione più efficace e più risolutiva. Esorto quindi il presidente De Luca a lavorare insieme, come prevede anche il piano di azione firmato un anno fa. Un protocollo che costituisce una base importante, ma ora bisogna andare oltre - prosegue -. È in atto un'operazione con i territori, per realizzare raccolte straordinarie di rifiuti, coinvolgere gli agricoltori e intercettare i rifiuti illegalmente depositati, frutto spesso di attività in nero e illecite. Stiamo organizzando, anche grazie alle polizie territoriali, servizi di videosorveglianza, isole ecologiche e con il ministero dell'Interno nuovi e più incisivi controlli e attività di intelligence. La Regione non si chiami fuori e ci aiuti a debellare questa enorme tragedia che ha visto proprio questa estate una recrudescenza del fenomeno dei roghi tossici", conclude Costa.

